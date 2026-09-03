На Київщині знайшли FPV-дрон, який міг бути скинутий із "Шахеда": Флеш розкрив подробиці

Дрон (ілюстративне фото)

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У Київській області зафіксували випадок скиду FPV-дрона, однак остаточних доказів, що його запустили саме з «Шахеда», наразі немає — це лише одна з версій.

Про це в коментарі УНІАН розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

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Що відомо про нову тактику РФ

За словами Сергія Бескрестнова, російські військові вже тривалий час проводять подібні експерименти, закріплюючи по два FPV-дрони над крилами різних літальних апаратів, зокрема «Молній», «Гербер» та «Гераней» («Шахедів»), для подальшого скидання.

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Експерт зазначив, що раніше таку практику фіксували переважно на звичайних «Шахедах». Оскільки на реактивних моделях утримувати дрони надзвичайно складно через занадто високу швидкість, хоча технологічно це можливо.

Він додав, що минулого тижня подібне фіксували в Конотопі на Сумщині. Проте, за словами фахівця, росіяни застосовують таку тактику дуже нечасто, оскільки вона не є масовою чи надто успішною через складність загального керування. Крім того, ці дрони мають відносно невелику бойову частину.

Як росіяни керують FPV-дронами у повітрі

За словами експерта, ці FPV зазвичай керуються через звичайні сім-карти та мобільні мережі, без використання спеціальних ретрансляторів на дронах. Таку практику ворога українські фахівці фіксують уже близько року.

«Зараз дійсно був випадок зафіксований в Київській області, але він також був не успішним з точки зору росіян в його використанні. Telegram-канали написали про це, але написали неправильно. Тобто це ніякі не таємні БПЛА, які запускаються далі на захід України чи ще кудись. Це просто два звичайних FPV, які скидаються», — пояснив радник президента.

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Деталі інциденту в Київській області

Щодо ситуації на Київщині експерт уточнив, що дрон виявили там, де його бути не повинно, проте походження апарата ще досліджують.

«Був зафіксований FPV в Київській області, але незрозуміло, звідки він взявся. Тому було вирішено, що запуск був з „Шахеда“. Зараз немає на 100% доказів, що це було, це одна із версій. Тому зараз ми розбираємося з цією історією і зараз ще дуже рано сказати про те, що це дійсно було», — зауважив він.

Чому росіяни рідко застосовують цей метод

Експерт додав, що росіяни розуміють нестабільність таких методів, адже українські мобільні мережі LTE є комерційними та повністю контролюються Україною, тому вони не роблять на це серйозної ставки.

«Це не якесь магічне ноу-хау, це звичайна, скажімо так, технологія, але вони намагаються час від часу це робити. І я думаю, це не з точки зору військової ефективності, а з психологічної з точки зору, що і таке може бути», — підсумував експерт.

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Нагадаємо, реактивні «Шахеди» летять значно вище та швидше за попередні версії безпілотників. Стрілець-зенітник розповів, які сили залучають для їхнього знищення.

Також росіяни кардинально змінили тактику повітряних атак на українські міста, зокрема на Київ, почавши запускати невеликі групи дронів із короткими інтервалами.

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