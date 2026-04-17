ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
663
Час на прочитання
1 хв

На Київщині зрання гримлять вибухи

Росіяни атакують область ударними дронами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
© Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Київській області від самого ранку неспокійно — окупанти випустили безпілотники.

Про це повідомили у КОВА.

«Увага! Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Внаслідок ударів загинули четверо людей, серед них 12-річний хлопчик, ще понад пів сотні мешканців постраждали.

Під час атаки зафіксовано влучання у 18-поверховий житловий будинок на Подолі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie