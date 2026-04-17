На Київщині зрання гримлять вибухи

Доповнено додатковими матеріалами

У Київській області від самого ранку неспокійно — окупанти випустили безпілотники.

Про це повідомили у КОВА.

«Увага! Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Внаслідок ударів загинули четверо людей, серед них 12-річний хлопчик, ще понад пів сотні мешканців постраждали.

Під час атаки зафіксовано влучання у 18-поверховий житловий будинок на Подолі.