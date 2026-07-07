На Київщині зросла кількість жертв атаки РФ 6 липня: у лікарні помер поранений

Наслідки обстрілу Київщини , Вишневе / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

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Кількість загиблих внаслідок російського нічного обстрілу Київської області 6 липня зросла до дев’яти. У лікарні помер чоловік, який дістав тяжкі поранення під час атаки.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, медики до останнього боролися за життя постраждалого, однак врятувати його не вдалося.

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«У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ворожого нічного обстрілу Київщини 6 липня. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Таким чином кількість жертв цієї російської атаки на Київщині зросла до дев’яти», — зазначив Калашник.

Очільник Київської ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

«Росія щодня забирає життя мирних людей. За кожне втрачене життя, за кожну зруйновану долю ворог неодмінно понесе справедливу відповідальність. Вічна пам’ять усім невинно вбитим», — наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та Київську область, унаслідок якої є загиблі, поранені та значні руйнування.

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Атака на Київську область 6 липня — що відомо

У Вишневому Київської області ліквідовують наслідки масованої атаки 6 липня. Там удар РФ спричинив масштабні руйнування, пожежі і евакуацію мирних жителів.

Внаслідок російської масованої атаки на Київську область загинули 9 людей. У Вишневому пошкоджено понад 200 будівель, зокрема понад 100 житлових будинків. Близько 500 жителів евакуювали.

У Києві внаслідок російської атаки загинули 19 людей, ще близько 70 дістали поранення. Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

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