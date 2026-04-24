На Київщину насувається небезпека — попередження синоптиків
Найближчої ночі на Київщині очікується різке зниження температури.
Синоптики попередили про небезпеку для мешканців усієї Київської області. Очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до 3 градусів морозу.
Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптикиня повідомила, що найближчими вихідними погода в Україні теплою не буде — очікуються мокрий сніг, холодний вітер та опади. Денна температура теж буде нижчою, ніж зазвичай для кінця квітня.
Раніше повідомлялося, що у Харкові випав сніг. В Україні 24 квітня температурний режим суттєво знизиться, а в окремих регіонах випаде мокрий сніг.