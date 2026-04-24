ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

На Київщину насувається небезпека — попередження синоптиків

Найближчої ночі на Київщині очікується різке зниження температури.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеоявища

Синоптики попередили про небезпеку для мешканців усієї Київської області. Очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до 3 градусів морозу.

Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптикиня повідомила, що найближчими вихідними погода в Україні теплою не буде — очікуються мокрий сніг, холодний вітер та опади. Денна температура теж буде нижчою, ніж зазвичай для кінця квітня.

Раніше повідомлялося, що у Харкові випав сніг. В Україні 24 квітня температурний режим суттєво знизиться, а в окремих регіонах випаде мокрий сніг.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie