Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеоявища

Синоптики попередили про небезпеку для мешканців усієї Київської області. Очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до 3 градусів морозу.

Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптикиня повідомила, що найближчими вихідними погода в Україні теплою не буде — очікуються мокрий сніг, холодний вітер та опади. Денна температура теж буде нижчою, ніж зазвичай для кінця квітня.

Раніше повідомлялося, що у Харкові випав сніг. В Україні 24 квітня температурний режим суттєво знизиться, а в окремих регіонах випаде мокрий сніг.