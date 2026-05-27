На Київщину суне небезпечна стихія: до українців звернулись з попередженням

У Київській області оголосили штормове попередження через грозу.

Гроза / © unsplash.com

На Київщині оголосили жовтий рівень небезпеки через грозу. Погіршення погоди очікується найближчої години та триватиме до кінця доби 27 травня.

Про це попередили в Укргідрометцентрі.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 травня гроза», — йдеться в повідомленні.

За прогнозом, гроза може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Також через погіршення погодних умов можливі труднощі у русі транспорту.

У регіоні оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що в Україні 28 травня відчутно похолодає після проходження холодного фронту. Прогнозуються локальні дощі, сильний вітер і температуру до +15…+19 градусів у більшості областей.

