На Київщину суне небезпечна стихія: до українців звернулись з попередженням
У Київській області оголосили штормове попередження через грозу.
На Київщині оголосили жовтий рівень небезпеки через грозу. Погіршення погоди очікується найближчої години та триватиме до кінця доби 27 травня.
Про це попередили в Укргідрометцентрі.
«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 травня гроза», — йдеться в повідомленні.
За прогнозом, гроза може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Також через погіршення погодних умов можливі труднощі у русі транспорту.
У регіоні оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що в Україні 28 травня відчутно похолодає після проходження холодного фронту. Прогнозуються локальні дощі, сильний вітер і температуру до +15…+19 градусів у більшості областей.