На Лівобережжі - дощі, на заході - спека: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 22 липня

У п'ятницю, 22 липня, в Україні буде переважно сухо, короткочасні дощі очікуються лише на Лівобережжі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 22 липня на Лівобережжі місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті до 36°.

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22-23 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 22 липня буде сухо. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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