На лондонському музичному фестивалі прозвучав твір української композиторки

Твір прозвучав у межах світової премʼєри для симфонічного оркестру.

На концерті-відкритті лондонського музичного фестивалю BBC Proms вперше прозвучав твір композиторки з України Богдани Фроляк.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Твір Богдани Фроляк "Нехай буде Світло" прозвучав в межах світової премʼєри для симфонічного оркестру, що відбулась за спеціальним замовленням BBC", - йдеться в повідомленні.

Диригувала киянка Даля Стасевська, головний диригент симфонічного оркестру Лахті.

Твір української композиторки прозвучав у Лондоні. Фото: МКІП

Твір української композиторки прозвучав у Лондоні. Фото: МКІП

Раніше ми повідомляли, що в Іспанії завдяки штучному інтелекту знайшли твір відомого драматурга.