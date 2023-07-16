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На лондонському музичному фестивалі прозвучав твір української композиторки

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На лондонському музичному фестивалі прозвучав твір української композиторки

Твір української композиторки прозвучав у Лондоні. Фото: МКІП

Твір прозвучав у межах світової премʼєри для симфонічного оркестру.

На концерті-відкритті лондонського музичного фестивалю BBC Proms вперше прозвучав твір композиторки з України Богдани Фроляк. 

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. 

"Твір Богдани Фроляк "Нехай буде Світло" прозвучав в межах світової премʼєри для симфонічного оркестру, що відбулась за спеціальним замовленням BBC", - йдеться в повідомленні. 

Диригувала киянка Даля Стасевська, головний диригент симфонічного оркестру Лахті.

Твір української композиторки прозвучав у Лондоні. Фото: МКІП / ©
Твір української композиторки прозвучав у Лондоні. Фото: МКІП
Твір української композиторки прозвучав у Лондоні. Фото: МКІП / ©
Твір української композиторки прозвучав у Лондоні. Фото: МКІП

Раніше ми повідомляли, що в Іспанії завдяки штучному інтелекту знайшли твір відомого драматурга.

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Дата публікації
Перегляди
69
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