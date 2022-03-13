На Луганщині 4 поліцейських підозрюється у держзраді 

10 березня 2022 року підозрювані присягнули на вірність «ЛНР» окупаційної адміністрації російської федерації.

У Луганській області 4 поліцейських підозрюється у держзраді.

Про це повідмляють в Офісі генпрокурора України.

Зрадникам повідомлено про підозру чотирьом співробітникам поліції Луганщини у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

"За даним слідства, 9 березня 2022 року працівники поліції пройшли співбесіду з представниками "лнр" окупаційної адміністрації рф з метою переходу на бік ворога. У ході "працевлаштування" правоохоронці надали згоду на вступ до лав незаконно створеного райвідділу внутрішніх справ так званого "мвд лнр". 10 березня 2022 року підозрювані присягнули на вірність "лнр" окупаційної адміністрації російської федерації", - повідомляють у прокурату.

Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання з метою приводу в порядку ст. 615 КПК України.

Нагадаємо, що у Донецькій області взято під варту мешканця міста Дружківка, якого підозрюють у державній зраді. Слідство встановило, що чоловік через свою сестру, яка мешкає на території країни-агресорки, вступив у злочинну змову з представником контрольованого рф збройного формування. Нині підозрюваний у держзраді мав на меті інформувати ворога про дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України у місті Дружківка.