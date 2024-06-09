На Луганщині бабуся "пригостила" окупантів пиріжками з канцелярськими кнопками

У тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, бабуся "пригостила" окупантів пиріжками, в які заховала канцелярські кнопки.

Про інцидент з посиланням на місцеві телеграм-канали повідомляє український журналіст Денис Казанський.

Окупанти не змогли відмовитися від "гостинців". Однак, коли вони почали їсти пиріжки, на жаль, помітили канцелярські вироби.

"Щось не любить населення Луганщини "визволителів". Сюжети, як з дитячих радянських книг про опір нацистським окупантам. Зіна Портнова, піонери-герої й все інше. Лише у ролі нацистів тепер російські солдати, – прокоментував інцидент Казанський.

Окупанти скаржаться на українців

Бійці Третьої штурмової бригади днями взяли у полон 28-річного окупанта. Той подібдкався, що українці здають позиції російських військових, а також труять їх.

"Здають позиції, отруюють людей. Якось я їхав на машині, й по мені відпрацював маленький міномет. Пізніше ми дізналися, що це була пара, яка була проти нашого перебування тут", – розповів окупант.

Нагадаємо, у Маріуполі четверо російських окупантів отруїлися алкоголем і померли.

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