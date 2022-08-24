На Луганщині бойовики "ЛНР" примусово "мобілізували" вже близько 55% чоловіків – Верещук

Процес примусової "мобілізації" на Луганщині і досі триває, Верещук радить виїхати з окупованих територій, бо уникнути потрапляння до лав "ЛНР" не вдасться.

На тимчасово окупованій території Луганської області бойовики "ЛНР" примусово "мобілізували" до своїх збройних угрупувань вже приблизно 55% чоловіків. Також ворог насильно затягує у свої формування навіть 65 річних чоловіків, а 16-річних дітей використовують, зокрема, як вантажників боєприпасів чи кухарів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.

"Лише на Луганщині 55% таких насильно мобілізованих стали, як кажуть, у нас в народі, гарматним м’ясом. Уже 55% чоловічого населення квазіутворення "ЛНР" стали гарматним м’ясом. Про це говорять у них всередині, ми це знаємо з донесення нашої розвідки. Це мінімум 55%, і цей процес триває", - сказала вона.

Верещук радить мешканцям небезпечних територій евакуюватися, щоб уникнути "мобілізації" і врятувати своє життя. Вона переконана, що "відсидітися" вдома там нікому не вдасться.

"Це вже очевидно. Навіть 16-річних дітей теж залучають: ті будуть підносити снаряди, ті будуть "кухарчуками на столових" - я зараз цитую їхні перехоплення, бо знаю, володію інформацією. Навіть 65-річних насильно заганяють, знаючи, що вони багато років не тримали зброю і не вміють користуватися і точно при перших зіткненнях загинуть", - сказала вона.

Також Верещук додала, що якщо вже сталося так, що людина не за власною волею потрапила до так званих військ "ЛНР", то варто здатися українським захисникам, скласти зброю, не воювати проти української армії, не стріляти у людей, бо потім, якщо залишаться живі, доведеться відповідати за ці злочини за законом.

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