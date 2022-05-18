На Луганщині для наступу окупанти зосередили 15 ударних вертольотів - Генштаб

На Луганщині для наступу окупанти зосередили 15 ударних вертольотів - Генштаб

На Донбас ворог стягує з території РФ техніку та озброєння.

Для підтримки наступальних дій окупанти отримали десятки вертольотів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

"На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів", - йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території РФ озброєння та військову техніку.

Нагадаємо, що кільце третьої лінії оборони завершили зводити на Запоріжжі – місто готується до захисту, системи укріплень там тягнуться на багато кілометрів. Військові порівнюють споруди з лінією Манергейма і кажуть зміцнити підступи до обласного центру вдалося завдяки героїзму захисників Маріуполя – саме ці хлопці скували наступ ворога на Запорізькому напрямку

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