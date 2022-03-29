Народні прикмети про вагітність кажуть, що спати майбутній мамі не можна на спині / Pexels

На Луганщині лікар-гінеколог під час обстрілу закрив собою породіллю, у якої приймав пологи

На Луганщині лікар-гінеколог під час обстрілу закрив собою породіллю, у якої приймав пологи

Лікар-акушер отримав поранення.

На Луганщині лікар-акушер отримав поранення під час приймання пологів

Про це розповів голова Луганської ВДА Сергій Гайдай.

"Лікар-акушер отримав поранення – осколками скла йому посікло спину – під час приймання пологів. Людина виконувала свій професійний обов’язок під ворожим обстрілом, і не вагаючись, собою закрила майбутню маму та її малюка", - повідомив Гайдай.

На сьогодні в Луганській області фактично працюють два пологових стаціонари – КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня». Через обстріли міст та пов’язані із ними ризики, транспортування вагітних жінок із Кремінної та прилеглих населених пунктів до цих стаціонарів стало неможливим. Тож, було прийняте рішення про розгортання тимчасового пологового стаціонару на базі Кремінської багатопрофільної лікарні. У ньому вже народився хлопчик.

Всього за минулий тиждень у цих медичних закладах на світ з’явились вісім нових громадян України: п’ять хлопчиків та три дівчинки.

Нагадаємо, що у Луганській області від вівторка, 29 березня, змінили час комендантської години. Таким чином комендантська година на Луганщині діятиме від 19:00 до 06:00.