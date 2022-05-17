Менше роботи для ЗСУ: на Луганщині нетверезі окупанти влаштували між собою розбірки зі стріляниною

У Луганській області між собою поконфліктували військовослужбовці РФ.
Конфлікт закінчився стріляниною із пораненнями.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
За його інформацією, солдати ЗС РФ вже не можуть обходитися без алкоголю на території України. Як зазначають самі військовослужбовці ЗС РФ, “у цьому жаху неможливо бути тверезим”, тому за можливості зловживають спиртним.
Цей факт не йде на користь боєздатності підрозділів Росії, оскільки найчастіше солдати не в змозі виконувати накази. Крім того, частішають випадки правопорушень у стані сп'яніння.
"Так, 14 травня після одних з "посиденьок" двоє військовослужбовців ЗС РФ у Луганській області почали з'ясовувати стосунки із застосуванням стрілецької зброї. Один із них тяжко поранений, другий перебуває під вартою", - повідомив Цимбалюк.
Нагадаємо, що у РФ окупанти та їхні родини масово звертаються до юристів. Військовослужбовці РФ не хочуть брати участь у "спецоперації" в Україні і не хочуть бути за це покарані в Росії.
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