На Луганщині окупанти облаштовують катівню для своїх військових - ОВА

Тепер росіяни будуть наповнювати їх своїми військовими.
Окупаційна армія використовувала катівню у Суходольську для тортур над українцями, тепер там будуть розміщені російські військові.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в етері Еспресо.
Він розповів, що росіяни ще в квітні почали облаштовувати катівні для своїх військових.
"На тимчасово окупованих територіях людям дуже уважно слід читати пабліки на новини. Оскільки часто те, що не погоджено з окупаційною владою, становить загрозу для звичайних людей. Тим паче висловлювати свою думку на підтримку України. Адже дуже часто наших людей окупанти затримують і проводять потім "профілактичні бесіди". Це дуже небезпечно для українців на тимчасово окупованих територіях", - розповів Лисогор.
Він додав, що люди на окупованих територіях чудово бачать відношення окупантів до них.
"До того ж вони бачать як терористична держава поводиться зі своїми військовими. Нещодавно ми отримали інформацію, що в Суходольську замість колонії окупанти хотіли створити катівню для утримання непокірних. Втім, так вийшло, що найближчим часом вони її звільняють заарештованих і вже будуть наповнювати її своїми військовими, які відмовляються йти на мʼясні штурми", - додав він.
Раніше ми повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські війська знищили залізницю. Вони просто не можуть відновити пасажирське сполучення.
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