На Луганщині окупанти облаштовують катівню для своїх військових - ОВА

Окупаційна армія використовувала катівню у Суходольську для тортур над українцями, тепер там будуть розміщені російські військові.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в етері Еспресо.

Він розповів, що росіяни ще в квітні почали облаштовувати катівні для своїх військових.

"На тимчасово окупованих територіях людям дуже уважно слід читати пабліки на новини. Оскільки часто те, що не погоджено з окупаційною владою, становить загрозу для звичайних людей. Тим паче висловлювати свою думку на підтримку України. Адже дуже часто наших людей окупанти затримують і проводять потім "профілактичні бесіди". Це дуже небезпечно для українців на тимчасово окупованих територіях", - розповів Лисогор.

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Він додав, що люди на окупованих територіях чудово бачать відношення окупантів до них.

"До того ж вони бачать як терористична держава поводиться зі своїми військовими. Нещодавно ми отримали інформацію, що в Суходольську замість колонії окупанти хотіли створити катівню для утримання непокірних. Втім, так вийшло, що найближчим часом вони її звільняють заарештованих і вже будуть наповнювати її своїми військовими, які відмовляються йти на мʼясні штурми", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські війська знищили залізницю. Вони просто не можуть відновити пасажирське сполучення.

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