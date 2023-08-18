На Луганщині окупанти планують до жовтня паспортизувати всіх підлітків

У разі відмови від громадянства - погрожують.

На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники планують за місяць примусово паспортизувати всіх підлітків. Спеціально створені комісії вже контролюють виканням такого плану.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Перед окупаційною владою Луганщини поставлене завдання до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків віком від 14 до 18 років. У так звану "ЛНР" вже прибули спостерігачі, які перевіряють виконання примусових заходів", - повідомив голова ОВА.

За його словами, дітям пропонують за отримання російського паспорт безкоштовний відпочинок. Тих, хто відмовляється від громадянства РФ, погрожують не допустити до навчання, а також не виплачувати соціальних виплат.

Лисогор додав, що спеціальні комісії вже шукають підлітків без паспортів та обходять будинки.

Як повідомлялося, оккупанти погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не візьмуть паспорти РФ. Ворог вдається до примусу, бог всі мають бажання отримувати громадянство РФ.

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