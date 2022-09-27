На Луганщині окупанти почали мобілізацію лікарів: кого забирають

Окупанти агресорки Росії почали призивати до армії медичних працівників. Спочатку росіяни похизуватися, що майже всі лікарі з’явилися на "референдумі", а потім оголосили про їхню мобілізацію.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Наразі забирають хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер. За його словами, окупанти під час призову таких фахівців беруть до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій.

"У всіх військкоматах вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої "ЛНР". Хірурги, анестезіологи та травматологи будуть призиватися до 60 років, медсестри, фельдшери – до 55. Тобто, із резервом у ворога насправді не все так добре, як кажуть у російських ЗМІ", - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, в Алчевську майже закінчилися чоловіки. Одне із кращих металургійних підприємств України Алчевський металургійний комбінат зупинив випуск продукції. Справа у тому, що там просто нікому працювати.

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