На Луганщині окупанти шантажують жителів електрикою та збирають списки охочих заселитися в чужі домівки

В Луганській області російські окупанти змушують людей виселятися з їхніх осель.

На Луганщині російські окупанти змушують людей залишати свої домівки. Все через шантаж відімкнути електропостачання.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На півночі Луганщини почастішали випадки шантажу населення окупантами шляхом знеструмлення населених пунктів, що змушує деяких людей поступово залишити власні будинки. Водночас у Сєвєродонецьку вже збирають списки бажаючих заселитися в чужу домівку. Адміністрація пропонує квартири з усіма умовами. Опитування розпочали із вулиці Новікова", - написав Гайдай.

Нагадаємо, що у місті Рубіжне на Луганщині "кадирівці" виселяють місцевих жителів з їхніх осель. Там розміщують офіцерів-окупантів.

Також росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на Луганщину. Вони вже мінують під’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної.

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