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На Луганщині окупанти забирають дітей до козацько-кадетських корпусів для "правильного патріотичного виховання"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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На Луганщині окупанти забирають дітей до козацько-кадетських корпусів для "правильного патріотичного виховання"

Фото: Associated Press

Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини.

Окупанти на тимчасово захоплених територіях Луганської області змушують батьків віддавати дітей до так званих "козацько-кадетських корпусів" для нібито "правильного патріотичного виховання".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, у Старобільську Луганської області, російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до так званого козацько-кадетського корпусу для начебто "правильного патріотичного виховання". Людям, які відмовляються віддавати своїх дітей до зазначеного корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомив, що окупаційна влада має намір збільшити “заходи з підняття рівня патріотизму” в школах на тимчасово захоплених територіях України.

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Дата публікації
Перегляди
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