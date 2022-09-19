Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Луганщині окупанти знецінили гривню і підвищили ціни: яка вартість продуктів

Дата публікації
Перегляди
505
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Луганщині окупанти знецінили гривню і підвищили ціни: яка вартість продуктів

Фото: Associated Press

На купованих територіях Луганської області мешканям лише залишається чекати на обіцяні росіянами покарщення. 

Жителі захоплених населених пунктів скаржаться на високі ціни на продукти харчування. Окупанти штучно знецінили гривню. Одину гривню обмінюють по 1,25 руб. - замість номінальних 2,5. Тобто практично один до одного.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З урахуванням нового "курсу" обміну,  люди, в яких залишається гривня, збідніли в чотири рази", - наголосив Гайдай.

Разом із знеціненням гривні росіяни вдічі підняли ціни на продукти харчування. Збільшення цін торкнулось усіх груп товарів.

Гайдай розповів про вартість продуктів на ринках Луганщини: у понад два рази вищі ціни на картоплю, птицю та свинину, цукор кристалічний здорожав на 83,52 %, буряк – на 76,47 %, олія соняшникова – на 68,12%, яловичина – на 61,50 %, яйця курячі – на 55,73%, макаронні вироби – на 54,34%, сметана – на 53,93%, масло вершкове – на 51,37%, хліб житньо-пшеничний – на 48,90%.

Як повідомлялося, у Росії звинуватили бренд Adidas у несплаті 10 млрд рублів податків. Також ця компанія нібито масово скорочує своїх працівників у країні-агресорці, не виплативши їм заробітної плати за пів року.

Читайте також:

Курси екстремального водіння для бійців ЗСУ: як швидко виїхати з-під обстрілу

Курси екстремального водіння для бійців ЗСУ: як швидко виїхати з-під обстрілу

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
505
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація