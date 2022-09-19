На Луганщині окупанти знецінили гривню і підвищили ціни: яка вартість продуктів

На купованих територіях Луганської області мешканям лише залишається чекати на обіцяні росіянами покарщення.

Жителі захоплених населених пунктів скаржаться на високі ціни на продукти харчування. Окупанти штучно знецінили гривню. Одину гривню обмінюють по 1,25 руб. - замість номінальних 2,5. Тобто практично один до одного.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З урахуванням нового "курсу" обміну, люди, в яких залишається гривня, збідніли в чотири рази", - наголосив Гайдай.

Разом із знеціненням гривні росіяни вдічі підняли ціни на продукти харчування. Збільшення цін торкнулось усіх груп товарів.

Гайдай розповів про вартість продуктів на ринках Луганщини: у понад два рази вищі ціни на картоплю, птицю та свинину, цукор кристалічний здорожав на 83,52 %, буряк – на 76,47 %, олія соняшникова – на 68,12%, яловичина – на 61,50 %, яйця курячі – на 55,73%, макаронні вироби – на 54,34%, сметана – на 53,93%, масло вершкове – на 51,37%, хліб житньо-пшеничний – на 48,90%.

Як повідомлялося, у Росії звинуватили бренд Adidas у несплаті 10 млрд рублів податків. Також ця компанія нібито масово скорочує своїх працівників у країні-агресорці, не виплативши їм заробітної плати за пів року.

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