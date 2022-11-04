На Луганщині росіяни викрали 30 людей: провели фільтрацію і вивезли у невідомому напрямку

Росіяни порушують міжнародне право.
Російські окупанти викрали та вивезли у невідомому напрямку близько 30 жителів з Пісків, що у Старобільському районі Луганської області.
Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 4 листопада.
Людей викрали після того, як представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи. У Генштабі наглошують, що аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки - Нова Каховка, що у тимчасово захопленій Херсонській області.
"На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголошують у зведенні.
Нагадаємо, багато свіжомобілізованих росіян відправили до окупованої частини Луганської області. Їх розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.
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