На Луганщині росіяни викрали 30 людей: провели фільтрацію і вивезли у невідомому напрямку

Російські окупанти викрали та вивезли у невідомому напрямку близько 30 жителів з Пісків, що у Старобільському районі Луганської області.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 4 листопада.

Людей викрали після того, як представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи. У Генштабі наглошують, що аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки - Нова Каховка, що у тимчасово захопленій Херсонській області.

"На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголошують у зведенні.

Нагадаємо, багато свіжомобілізованих росіян відправили до окупованої частини Луганської області. Їх розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.

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