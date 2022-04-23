На Луганщині росіяни знеструмили насосну станцію: без води залишилися кілька міст

Російські окупанти не припиняють нищити критичну інфраструктуру, обстрілюючи українські міста.
Так, у Луганській області військові держави-терористки Росії знеструмили насосну станцію. Без водопостачання залишилися центр Лисичанська, Новодружеськ та Привілля.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Російський снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію. Вона заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання в містах відсутнє.
За словами Гайдая, наразі тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення.
Як повідомлялося, російські окупанти 22 квітня під час обстрілу Лисичанська пошкодили високовольтну лінію елекропостачання. Як наслідок, Сєвєродонецьк залишився без світла.
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