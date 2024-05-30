На Луганщині російський окупант зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину

Російські загарбники знущалися з дівчини через те, що вона чинила опір насильству.

Російський окупант зізнався, що його командир та двоє товаришів по службі зґвалтували та вбили неповнолітню дівчинку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, окупант на камеру зізнався, що його командир та двоє товаришів по службі зґвалтували та вбили неповнолітню дівчинку в окупованій частині Луганської області.

“Ігор Алімов із позивним “Кабіна”, стрілець із 237-го полку, розповів, що його комбат і ще двоє “колег” по-звірячому вбили 16-річного підлітка за те, що вона чинила опір насильству”, - наголосив Юрій Бутусов.

Нагадаємо, що росіяни в Криму скаржаться, що там постійно лунають вибухи.

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