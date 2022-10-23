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На Луганщині розбіглися "мобіки", яких кинули на передову: частину виловили у Кремінній і ув'язнили

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На Луганщині розбіглися "мобіки", яких кинули на передову: частину виловили у Кремінній і ув'язнили

Фото: Associated Press

На Луганщині мобілізовані росіяни відмовляються йти в наступ.

Російських "мобікі", які прибули на луганщину, відмовилися воювати і розбіглися. Їх затримали в Кремінній.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують "мобіків", які відмовились воювати. Лише в одному 488-му мотострілковому полку  близько 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. Дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій та відправити їх в атаку", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, що на тимчасово захоплені території України прибула чергова партія "мобіків" з РФ. У Луганській області в першу чергу вони заходилися мародерити. Значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.

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Перегляди
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