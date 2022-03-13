На Луганщині та Київщині запрацювали гуманітарні коридори для евакуації – заступник голови ОП

У неділю, 13 березня, працюватиме низка евакуаційних коридорів з населених пунктів Київської та Луганської областей.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Зокрема, працює коридор Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир. В даний момент автобуси продовжують рух з Пісківки.
Евакуація доступна також за маршрутом Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари.
«Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів», - пояснив Тимошенко.
На Київщині також відкрито евакуаційний коридор Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ, а також коридор Велика Димерка – Бровари.
На Луганщині евакуація ведеться за наступними маршрутами:
Кремінна – Лиман;
Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ;
Попасна – Бахмут – Слов’янськ;
Гірське - Лисичанськ - Бахмут - Слов’янськ;
Щастя – Новоайдар - Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ.
Крім цього, в Маріуполь з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.