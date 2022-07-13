На Луганщині у окупантів поменшало складів з боєприпасами та активізувалися ворожі ДРГ - Гайдай

Вони намагаються шукати слабкі місця в обороні ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів.

"У Луганську поменшало складів з боєприпасами. Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже наявні запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", - розповів Гайдай.

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За його словами, ЗСУ знешкоджують ворожі ДРГ майже щодня. Окупанти намагаються просунутися не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.

Також не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.

Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.

"Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів. 12 липня росіяни 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську знову пролунали вибухи. Місцеві жителі у соцмережах пишуть про потужні вибухи, імовірно - на складах з боєприпасами.

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