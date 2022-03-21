На Луганщині українські військові знищили три танки, БТР та тягач окупантів

На Луганщині українські військові знищили три танки, БТР та тягач окупантів

У 24-й ОМБр імені короля Данила опублікували фото піхотинців поруч із підбитим танком Т-72.

На Луганщині українські військові знищили три танки, БТР та тягач окупантів.

Про це повідомляє прес-служба 24-ї ОМБр імені короля Данила.

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"Військовослужбовці Королівської бригади продовжують сезон полювання на російську військову техніку. Мінус три танки Т-72, БТР-82 та БТЛБ (багатоцільовий тягач легкоброньований - ред.) окупантів на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

У бригаді опублікували фото піхотинців поруч із підбитим танком Т-72.

Нагадаємо, за 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів. Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин, або 34 560 хвилин. Тобто, кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

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