На Луганщині внаслідок російських обстрілів загинула дитина, ще одна - травмована

З-під завалів будинків врятували шість мирних мешканців.

Окупанти країни-загарбниці Росії прицільно обстрілюють Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Борівське, Воєводівку у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Унаслідок обстрілів армією РФ Борівського знайдено загиблу дитину. Двоє осіб поранено, з яких також одна дитина.

Протягом доби російський ворог зруйнував 12 будівель: чотири багатоповерхівки, п'ять приватних будинків та інші споруди. Крім того, постраждав ще один оптовий склад в Сєвєродонецьку.

Упродовж дня сталося три пожежі у житлових будинках в області. Рятувальникам вдалося з-під завалів врятувати шістьох мирних мешканців.

За словами Гайдая, збільшується кількість знеструмлень. Через бойові дії в Луганській області вимкнено 600 трансформаторних підстанцій. Таким чином понад сто тисяч людей залишилися без світла.

Як повідомлялося, місто Маріуполь перебуває в кільці російських окупантів, але над ним майорить укранський прапор. За словами мера міста, армія країни-агресорки Росії вже від п'ятої доби війни взяла місто в оточення, але воно досі під контролем Збройних сил України.