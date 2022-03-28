З-під завалів будинків врятували шість мирних мешканців.
Окупанти країни-загарбниці Росії прицільно обстрілюють Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Борівське, Воєводівку у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Унаслідок обстрілів армією РФ Борівського знайдено загиблу дитину. Двоє осіб поранено, з яких також одна дитина.
Протягом доби російський ворог зруйнував 12 будівель: чотири багатоповерхівки, п'ять приватних будинків та інші споруди. Крім того, постраждав ще один оптовий склад в Сєвєродонецьку.
Упродовж дня сталося три пожежі у житлових будинках в області. Рятувальникам вдалося з-під завалів врятувати шістьох мирних мешканців.
За словами Гайдая, збільшується кількість знеструмлень. Через бойові дії в Луганській області вимкнено 600 трансформаторних підстанцій. Таким чином понад сто тисяч людей залишилися без світла.
Як повідомлялося, місто Маріуполь перебуває в кільці російських окупантів, але над ним майорить укранський прапор. За словами мера міста, армія країни-агресорки Росії вже від п'ятої доби війни взяла місто в оточення, але воно досі під контролем Збройних сил України.