На Луганщині закінчується газ: його крали окупанти, а труби знищено

На підконтрольній Україні території Луганської області, навіть враховуючи невелике споживання, газу в системі вистачить максимум на 2-2,5 місяці.

Про це 17 травня в прямому ефірі телеканалу "Freeдом" повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він пояснив, що в результаті прямих влучань повністю вигоріли магістральні газові труби. Щоб полагодити їх, у мирний час знадобилося б декілька місяців, а зараз це взагалі неможливо.

Крім того, на "новоокупованій" після 24 лютого території, у Новопскові, залишився великий газовий центр. Там окупанти почали красти газ і постачати його на Луганську ТЕС. За словами голови ОВА, саме тому постачання газу туди перекрили.

Також читайте Маріуполь на порозі епідемічної та екологічної катастроф - мер Бойченко

"Відповідно, по всій мережі газових труб, звісно, ще газ є. Враховуючи навіть те невелике споживання, яке необхідне зараз, тому що підприємства не працюють, а частина магістралей перебита, і тому вони закільцьовані, газу в системі вистачить на 2-2,5 місяці. Не більше. Потім усе, газу не буде взагалі", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, окупанти збільшують кількість обстрілів Сєвєродонецька на Луганщині. Ворог намагається взяти обласний центр регіону. Однак глобальні плани – оточити всю область, відрізавши від сполучення з іншими регіонами України.

У Дніпрі рятують маленьких сестричок з Луганщини, яких поранило під час обстрілу

Читайте також: