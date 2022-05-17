На Луганщині закінчується газ: його крали окупанти, а труби знищено

На підконтрольній Україні території Луганської області, навіть враховуючи невелике споживання, газу в системі вистачить максимум на 2-2,5 місяці.
Про це 17 травня в прямому ефірі телеканалу "Freeдом" повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він пояснив, що в результаті прямих влучань повністю вигоріли магістральні газові труби. Щоб полагодити їх, у мирний час знадобилося б декілька місяців, а зараз це взагалі неможливо.
Крім того, на "новоокупованій" після 24 лютого території, у Новопскові, залишився великий газовий центр. Там окупанти почали красти газ і постачати його на Луганську ТЕС. За словами голови ОВА, саме тому постачання газу туди перекрили.
"Відповідно, по всій мережі газових труб, звісно, ще газ є. Враховуючи навіть те невелике споживання, яке необхідне зараз, тому що підприємства не працюють, а частина магістралей перебита, і тому вони закільцьовані, газу в системі вистачить на 2-2,5 місяці. Не більше. Потім усе, газу не буде взагалі", - сказав Гайдай.
Нагадаємо, окупанти збільшують кількість обстрілів Сєвєродонецька на Луганщині. Ворог намагається взяти обласний центр регіону. Однак глобальні плани – оточити всю область, відрізавши від сполучення з іншими регіонами України.
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