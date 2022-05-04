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На Луганщині залишаються близько 50 тисяч мешканців, але охочих їхати майже немає

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На Луганщині залишаються близько 50 тисяч мешканців, але охочих їхати майже немає

Associated Press

У Луганській області, яка потерпає від атак російської армії, залишаються близько 50 тисяч мешканців.

Втім, хочих виїжджати вже майже немає. Протягом 4 травня з Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

За його словами, ще 24 лисичанина та п'ятеро сєвєродончан вже прямують в безпеку.

"Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери", - наголосив очільник регіну. 

До слова, у Сєвєродонецьку нараз перебуває 10% містян. "Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають", - зауважив Гайдай. 

Втім, зовсім інша ситуація в Рубіжному та Попасній. У цих містах охочих виїхати сотні. Але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 3 травня, армія держави-терористки Росії завдала ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4. Окупанти не припиняють штурмувати в районі Попасної. Там тривають бої. Загаломи напередодні 34 рази ворог вдарив по житловим районам області.

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