На Луганщині залишаються близько 50 тисяч мешканців, але охочих їхати майже немає

У Луганській області, яка потерпає від атак російської армії, залишаються близько 50 тисяч мешканців.
Втім, хочих виїжджати вже майже немає. Протягом 4 травня з Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ще 24 лисичанина та п'ятеро сєвєродончан вже прямують в безпеку.
"Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери", - наголосив очільник регіну.
До слова, у Сєвєродонецьку нараз перебуває 10% містян. "Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають", - зауважив Гайдай.
Втім, зовсім інша ситуація в Рубіжному та Попасній. У цих містах охочих виїхати сотні. Але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 3 травня, армія держави-терористки Росії завдала ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4. Окупанти не припиняють штурмувати в районі Попасної. Там тривають бої. Загаломи напередодні 34 рази ворог вдарив по житловим районам області.
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