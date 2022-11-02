На Луганщині затримали шпигунку ФСБ, яка намагалася проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом" (фото)

Завербована зрадниця передавала окупантам дані про маршрути ЗСУ і намагалася проникнути в СБУ для подальшої розвідки на користь РФ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині. Жінка прикидалася українською патріоткою і намагалася втертися у довіру СБУ, водночас вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.

Про це повідомили в СБУ.

Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Втім працівники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване "МДБ ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення вона стежила за маршрутами і технікою ЗСУ на території Луганської області, отриману інформацію передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.

"Проте СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення їх "крота" до негласного апарату Служби. В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів, зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора". Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали", - розповідають в СБУ.



Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй взяли під варту.

Нагадаємо, у Миколаєві жінка отримала 15 років ув'язнення за співпрацю з окупантами, а зрадника з Одеси, який працював на бойовиків "ДНР" теж відправили до в'язниці на 15 років.

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