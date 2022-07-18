На Луганщині серед окупантів завівся свій "Запорізький месник" і "демілітарізував" російський винищувач Су-34

На Луганщині окупанти наскільки рознервувалися через ЗСУ, що почали "демілітаризувати" самі себе.

Цієї ночи вони "мінуснули" свій винищувач.

Про збитий літак повідомляє "Оперативний ЗСУ".

Новини про 19-річного нацгвардійця на прізвисько "Запорізький месник", який у Запорізькій області збив з ПЗРК "Ігла" вже 6 російських літаків, дісталися території окупованої Луганщини. Окупанти надихнулися прикладом українського воїна і вирішили його наслідувати. В лавах російських вояків завівся свій "Запорізький месник". Завдяки його влучному пострілу минулої доби в Росії стало на один винищувач Су-34 менше. Інцидент стався в районі селища Хрустальне Луганської області.

"На Луганщині орки збили власний Су-34", - йдеться в повідомленні.

Кількома годинами раніше в Мережі у місцевих телеграм-каналах виклали відео збитого літака. В коментарях під ним сепаратисти заходилися радіти, оскільки автори допису зауважили, що був збитий український літак.

Згодом відео видалили, оскільки виявилося, що перелякані окупанти вгатили по власному літаку.

Нагадаємо, строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку, та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною "подружкою" ПЗРК "Ігла". У соцмережах українці вже прозвали нацгвардійця "Запорізьким месником". Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "Су-25" та одна крилата ракета окупантів

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