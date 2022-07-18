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На Луганщині серед окупантів завівся свій "Запорізький месник" і "демілітарізував" російський винищувач Су-34

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На Луганщині серед окупантів завівся свій "Запорізький месник" і "демілітарізував" російський винищувач Су-34

Фото: Associated Press

На Луганщині окупанти наскільки рознервувалися через ЗСУ, що почали "демілітаризувати" самі себе.

Цієї ночи вони "мінуснули" свій винищувач.

Про збитий літак повідомляє "Оперативний ЗСУ".

Новини про 19-річного нацгвардійця на прізвисько "Запорізький месник", який у Запорізькій області збив з ПЗРК "Ігла" вже 6 російських літаків, дісталися території окупованої Луганщини. Окупанти надихнулися прикладом українського воїна і вирішили його наслідувати. В лавах російських вояків завівся свій "Запорізький месник". Завдяки його влучному пострілу минулої доби в Росії стало на один винищувач Су-34 менше. Інцидент стався в районі селища Хрустальне Луганської області.

"На Луганщині орки збили власний Су-34", - йдеться в повідомленні.

Кількома годинами раніше в Мережі у місцевих телеграм-каналах виклали відео збитого літака. В коментарях під ним сепаратисти заходилися радіти, оскільки автори допису зауважили, що був збитий український літак.

Згодом відео видалили, оскільки виявилося, що перелякані окупанти вгатили по власному літаку.

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Нагадаємо, строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку, та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною "подружкою" ПЗРК "Ігла". У соцмережах українці вже прозвали нацгвардійця "Запорізьким месником". Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "Су-25" та одна крилата ракета окупантів

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