На Луганщині жінки лягли під автобус з "мобілізованими" чоловіками, щоб не відпустити їх на фронт: фото

В окупованому Алчевську Луганської області жінки не хочуть відпускати на фронт своїх примусово "мобілізованих" до російського війська чоловіків.

Щоб завадити відправленню чоловіків на війну проти України, жінки навіть намагалися голіруч затримати автобус з "мобілізованими".

Деякі з них стали перед автобусом, аби не пропустити його, а одна з жінок навіть лягла під транспорт.

Відповідне фото оприлюднив СтратКом ЗСУ.

"Примусова "могилізація" в банановій линири задля задоволення потреб діда кабаєва триває. Окупований Алчевськ, жінки не випускають своїх чоловіків-мобіків", - йдеться у підписі до фото.

фото / СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, у Горлівці на Донеччині практично не залишилося чоловіків через "мобілізацію", яку проводять рашисти. За даними розвідки, місцеві чоловіки, яких раніше "мобілізували", не виходять на зв’язок від 11 вересня.

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