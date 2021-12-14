На Луганщині злетів з дороги і перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі та постраждалі

Попередньо водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки.
На Луганщині вранці 14 грудня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: на дорозі перекинулася маршрутка з пасажирами.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написала прессекретар Нацполіції області Тетяна Погукай.
Аварія сталася поряд з селищем Горіхове на трасі Чугуїв — Мілове. Попередньо водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки, на швидкості вилетів на узбіччя та перекинувся.
Внаслідок аварії на місці загинув один з пасажирів мікроавтобуса. Водій та ще шість людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
“Двоє пасажирів госпіталізовано. Іншим постраждалим надана допомога. На місці події продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що на Прикарпатті потяг на швидкості зніс легковий автомобіль: на місці загинуло двоє людей.
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