На Луганщині злетів з дороги і перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі та постраждалі

На Луганщині злетів з дороги і перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі та постраждалі

Попередньо водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки.

На Луганщині вранці 14 грудня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: на дорозі перекинулася маршрутка з пасажирами.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала прессекретар Нацполіції області Тетяна Погукай.

Аварія сталася поряд з селищем Горіхове на трасі Чугуїв — Мілове. Попередньо водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки, на швидкості вилетів на узбіччя та перекинувся.

Внаслідок аварії на місці загинув один з пасажирів мікроавтобуса. Водій та ще шість людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

“Двоє пасажирів госпіталізовано. Іншим постраждалим надана допомога. На місці події продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що на Прикарпатті потяг на швидкості зніс легковий автомобіль: на місці загинуло двоє людей.

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