На Луганщині ЗСУ тримаються у двох населених пунктах, росіяни кидають в бій усі резерви - Гайдай

На околицях Луганщини тривають запеклі бої. У двох населених пунктах ЗСУ тримаються, водночас росіяни кидають в бій усі резерви.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформу".

Також він поінформував, що загарбники проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях Луганщини, зараз вона - у розпалі. Не допомагає навіть "бронь" на роботі.

За його словами, виїхати з окупованої частини регіону можна через Запорізьку область, а також через піший перехід на Харківщині. Деякі жителі Луганщини виїжджають і через територію РФ.

Гуманітарна ситуація в регіоні важка. Гайдай каже, що немає такого населеного пункту, який би за майже п'ять місяців не зазнавав важких обстрілів. Майже вся критична інфраструктура там знищена.

"Централізоване водопостачання в Лисичанську відновити дуже дорого. Важко уявити, як окупанти будуть забезпечувати опалювальний сезон", - зазначив він.

Також очільник області додав, що вже зареєстровано 300 тисяч переселенців з Луганщини, гуманітарні хаби для допомоги їм відкрито по всій Україні.

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