Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Луганщині зупинили роботу підземного сховища через бойові дії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Луганщині зупинили роботу підземного сховища через бойові дії

Укртрансгаз

Персонал ПСГ евакуйовано.

Сьогодні, 5 березня, близько 9:00 зупинено роботу Краснопопівського підземного газосховища (ПСГ) на Луганщині. 

Бойові дії на території Луганської області відбуваються у небезпечній близькості до важливого інфраструктурного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу".

Відбір газу на газосховищі зупинено. Персонал евакуйовано. Оператори ПСГ та ГТС оперативно змінили режими роботи таким чином, щоб це не вплинуло негативно на газопостачання України.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" отримав супутниковий Інтернет Starlink.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших ПСГ виявили ворожу мітку.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація