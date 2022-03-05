На Луганщині зупинили роботу підземного сховища через бойові дії

На Луганщині зупинили роботу підземного сховища через бойові дії

Персонал ПСГ евакуйовано.

Сьогодні, 5 березня, близько 9:00 зупинено роботу Краснопопівського підземного газосховища (ПСГ) на Луганщині.

Бойові дії на території Луганської області відбуваються у небезпечній близькості до важливого інфраструктурного підприємства.

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Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу".

Відбір газу на газосховищі зупинено. Персонал евакуйовано. Оператори ПСГ та ГТС оперативно змінили режими роботи таким чином, щоб це не вплинуло негативно на газопостачання України.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" отримав супутниковий Інтернет Starlink.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших ПСГ виявили ворожу мітку.