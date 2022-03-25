На Лугащині п'ятьох працівників поліції підозрюють у колабораційній діяльності

Українці добровільно стали "працівниками міліції" в "ЛНР".

Луганська обласна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом працівникам поліції регіону через колабораційну діяльність.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Слідство встановило, що у у березні 2022-го співробітники поліції пройшли співбесіду з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ, аби перейти на сторону окупанта.

Зазначається, що українці вирішили добровільно вступити до лав новостворених незаконних структур та присягли на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці". Таким чином вони добровільно стали "працівниками міліції" так званих Старобільського, Щастинського та Станично-Луганського РОВД МВД "ЛНР»".

Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваних

Як повідомлялося, прихильниця "руського міра" здавала позиції ЗСУ у Слов'янську. Крім того, жінка розповідала про переміщення військової техніки, місця її дислокації та автомобільні шляхи, через які можна потрапити до міста.

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