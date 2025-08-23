Втрати російської армії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У селищі Калиновому на тимчасово окупованій території Луганської області пролунав вибух на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

Про це повідомили в ГУР Міноборони.

У військовій розвідці уточнили, що цей підрозділ окупантів виконував функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

«Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ „буханку“, завантажену боєкомплектом, а також трьох російських окупантів. Ще двоє загарбників ― важкі „300“, — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що на початку повномасштабного вторгнення 2022 року російські окупанти, яких було знищено на Луганщині, брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області.

Нагадаємо, нещодавно далекобійні дрони СБУ завдали ударів по складах боєприпасів у тимчасово окупованому Білокуракиному Луганської області.