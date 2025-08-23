ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

На Луганщині знищено окупантів, причетних до звірств у Бучі — ГУР

Підрозділ ліквідованих окупантів виконував функцію мобільної групи ППО, яка хахищала військово-ремонтну базу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Втрати російської армії

Втрати російської армії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У селищі Калиновому на тимчасово окупованій території Луганської області пролунав вибух на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

Про це повідомили в ГУР Міноборони.

У військовій розвідці уточнили, що цей підрозділ окупантів виконував функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

«Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ „буханку“, завантажену боєкомплектом, а також трьох російських окупантів. Ще двоє загарбників ― важкі „300“, — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що на початку повномасштабного вторгнення 2022 року російські окупанти, яких було знищено на Луганщині, брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області.

Нагадаємо, нещодавно далекобійні дрони СБУ завдали ударів по складах боєприпасів у тимчасово окупованому Білокуракиному Луганської області.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie