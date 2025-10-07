На Луганщині знищено рідкісну російську РЕБ-станцію «Житель»

РЕБ «Житель» / © wikipedia.org

Реклама

Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження ворожої станції радіоелектронної боротьби «Житель» на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних Сил України й оприлюднили відео.

За даними військових, операцію провели бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів Державної прикордонної служби України. Вони підпалили рідкісну систему, яку називають дорогою і стратегічно важливою ціллю.

Реклама

«Житель» — складна багатофункціональна система. За технічними характеристиками, вона може глушити наземний радіозвʼязок на дальність до 25 км і звʼязок літальних апаратів — до 50 км. Станція також пеленгує джерела радіовипромінювання, визначає їхні координати та створює перешкоди для супутникового звʼязку, GPS-навігації й базових станцій GSM.

Військові підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення 23 таких ворожих систем. Станцію «Житель» було прийнято на озброєння Збройних сил держави-агресорки у 2008 році; її вартість оцінюють приблизно у $10 млн.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів та цілей російської окупаційної армії.

Ми раніше інформували, що українські військові оцінили заяви Sky News про ймовірну масштабну військову операцію в Криму.