На Львівщині 11-річна дівчинка врятувала життя однокласнику - хлопець ледь не загинув у пожежі

Під час відключення світла в будинку дитина запалила свічку та заснула.

У Львівські області, а саме місті Хирів, трапилася пожежа у будинку, в якому спала дитина. Це вчасно помітила 11-річна сусідка та зі своїм дідусем врятували постраждалого.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Вдома не було світла, Софійка сиділа біля вікна і побачила у вікні сусіднього будинку, де живе її однокласник, вогонь", - розповіли фахівці.

Фото: ДСНС

За їніми словами, дівчинка покликала дідуся і вони разом побігли до сусідів. Зайшовши в одну з кімнат вони побачили, що на ліжку спить однокласник дівчинки Дмитро. Вони одразу розбудили та вивели хлопця на свіже повітря і ліквідували займання. Як з’ясувалось, Дмитро запалив свічку і заснув. Від догорілої свічки вогонь перекинувся на скатертину на столі та комп’ютерну техніку.

Рятувальники вручили подяку та символічні подарунки дівчинці за її героїчний вчинок та швидкі дії, що врятували життя однокласнику.

Нагадаємо, у Микуличині Івано-Франківській області сталася пожежа, у якій загинуло двоє місцевих мешканців.

Додамо, що у Польщі вщент згорів притулок для українців, які втекли від війни.

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