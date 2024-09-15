Перед падінням дівчина записала відео, де сидить на одному з верхніх поверхів, хитаючи ногами.

У Новояворівську, на Львівщині, трапилася трагедія: 12-річна дівчинка стрибнула з балкона багатоповерхівки.

Про інцидент стало відомо з соціальних мереж, повідомляє "Варта-1".

Перед тим як зробити фатальний крок, дівчина записала відео, в якому сказала: "Один рух – і я всім потрібна". На місце події оперативно прибули поліція і швидка допомога, але, згідно з інформацією з місцевих пабліків, дитина, на жаль, не вижила. На цей момент детальної інформації про її стан немає.

На Львівщині 12-ти річна дівчинка випала з балкону багатоповерхівки — ЗМІ

Нагадаємо, на тому тижні у Миколаєві 6-річний хлопчик випав із балкона квартири на шиферний дах бібліотеки на першому поверсі будинку.

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