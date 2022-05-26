На Львівщині 19-річний мотоцикліст збив на смерть 13-річну велосипедистку і потрапив до реанімації

На Львівщині 19-річний мотоцикліст збив на смерть 13-річну велосипедистку і потрапив до реанімації

На Львівщині 13-річна велосипедистка загинула внаслідок зіткнення з мотоциклом, а водій двоколісного потрапив до реанімації.

ДТП сталась у середу, 25 травня, близько 20:30, на вулиці Завадка у селі Явора Самбірського району Львівської області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 19-річний місцевий мешканець на мотоциклі FOSTI 21 збив 13-річну жителька цього ж села.

Внаслідок ДТП мотоцикліста та велосипедистку з травмами госпіталізували. Та попри зусилля медиків, від отриманих травм дівчинка померла у лікарні. Водій мотоцикла перебуває у реанімації.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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