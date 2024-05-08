На Львівщині 24-річний хлопець підірвав гранату та помер на місці (фото)

У місті Борислав Дрогобицькому районі Львівської області внаслідок вибуху гранати загинув чоловік.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вибух стався 8 травня о 20.50 на вулиці Івасюка. Внаслідок підриву загинув 24-річний місцевий мешканець. Інших людей у цей час поруч не було.

На місці працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

Днями на правому березі Києва пролунав вибух. Повідомляли, що вибухнула граната у під'їзді будинку. Внаслідок підриву поранено двох людей.

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