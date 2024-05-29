На Львівщині 8-річну дівчинку вкусила отруйна гадюка – дитина добу провела у реанімації

На Львівщині, на базі відпочинку поблизу села Хоросно, 8-річну дівчинку вкусила гадюка. Місце укусу одразу посиніло, дитина добу пробула у реанімації у Львівськіц дитячій лікарні св. Миколая.

Про це пише Zaxid.net.

Дівчинка на ім'я Аліса не боїться плазунів, адже у неї вдома живе два екзотичних улюбленці – маїсовий полоз та молочна змія. Під час відпочинку Аліса помітила плазуна і вирішила з ним побавитися.

Дитина спіймала одного біля озера, однак він вивернувся і вкусив її за великий палець лівої руки. Дівчинка відразу відчула біль, а місце укусу – посиніло. Батьки сфотографували плазуна і відразу повезли доньку до лікарні. Як виявилося, Алісу вкусила гадюка.

"Спеціалісти відділення анестезіології та інтенсивної терапії відразу розпочали очищувати кров дитини від отрути. Вжили протишокових заходів та виконали інфузійну терапію. Під час постійних крапельниць кожні чотири години дівчинці брали кров на аналіз та міряли температуру, аби відстежувати будь-які зміни в організмі. Добу Аліса пробула в реанімації під пильним медичним наглядом", - розповіли у лікарні.

Дитину вже виписали з лікарні. Укус гадюки для Аліси минув без наслідків для здоров’я, завдяки тому, що її вчасно доправили до лікарні.

Нагадаємо, у Києві величезна змія на кондиціонері налякала людей.

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