На Львівщині чоловік категорично відмовився брати повістку і уникнув мобілізації

У Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який категорично відмовився брати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. Того ж дня йому намагались вручити повістку на відправлення до війська по мобілізації. Проте житель Львівщини категорично відмовився її отримувати, про що був складений акт.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що відмовився від мобілізації "оскільки злякався, бо в армії не служив, так як мав кілька операцій".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області на 102 тис. грн оштрафували чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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