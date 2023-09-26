На Львівщині чоловік майже рік уникав мобілізації через "повітряні тривоги": як його покарали

Призовник на суді у тому, що його так і не змогли мобілізувати звинуватив військкомів.

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав 5 повісток, проте майже рік ухилявся від мобілізації. На суді він провину заперечив і заявив, що не зміг дістатись до військкомату через постійні повітряні тривоги та інші причини.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловіка у жовтні 2022 року визнали придатним до служби в армії. 26 жовтня 2022 року він повинен був прибути до ТЦК і СП, проте цього так і не зробив.

Чоловік отримав 5 повісток, але постійно знаходив причини не приходити до ТЦК і СП

На суді підозрюваний свою провину заперечив. Він заявив, що ніколи не служив в армії, а у жовтні не прибув до військкомату, оскільки було оголошено повітряну тривогу. Після відбою загрози призовник заявив, що не зміг доїхати з Борислава до Дрогобича через відсутність транспорту.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

"Крім цього вважає, що оскільки у повістці було визначено час коли він мав прибути до центру комплектування, однак в цей час була тривога, що об`єктивно унеможливило таке його прибуття, а тому прибути до центру в інший, ніж визначено у повістці час, у нього обов`язку не було", - йдеться у матеріалах суду.

3 березня 2023 року він знову отримав повістку, проте за його словами, коли він прибув до військкомату знову почалась повітряна тривога і йому дали нову повістку на 8 березня 2023 року. Коли він прибув цього разу чоловіку нібито повідомили про відкриття проти нього кримінального провадження, а тому він знову пішов додому.

7 серпня 2023 року чоловік отримав чергову повістку, проте не прийшов до військкомату, бо в нього нібито болів зуб.

Чоловік на суді підтвердив, що отримав приблизно 5 повісток, проте вважає винними у всьому саме працівників військкомату, які його не забрали на службу до армії.

Під час судових дебатів призовник заявив, що нібито справа проти нього велась з "порушенням та сфальсифікованими доказами". Він додав, що хоче миру, а його "бажання прибувати чи не прибувати до військкомату значення для слідства не мають". Свою вину він категорично заперечив.

Що розповіли працівники військкомату

Працівник військкомату повідомив, що підозрюваного було визнано придатним до служби в армії, проте він 26 жовтня не прийшов до ТЦК і СП. Тоді він зателефонував призовнику і той повідомив, що не прийде, оскільки перебуває за межами Дрогобича. Військком додав, що якби призовник повідомив йому про проблеми з транспортом, то за ним б виїхали та доправили до ТЦК і СП.

Військком також додав, що під час повітряної тривоги цивільні повинні покидати територію ТЦК і СП, тоді як призовників запрошують пройти до укриття. Він зазначив, що підозрюваний прийшов до військкомату лише у лютому 2023 року та отримував повістки на березень та серпень 2023 року, проте і їх проігнорував.

Це підтвердив також й інший працівник військкомату.

Матеріали судової справи / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Дрогобицький районний суд врахував те, що чоловік неодноразово уникав не лише військкомату, а й "ухилявся також і від суду, за що оголошувався в розшук". Також прокурор просив для призовника реальний термін позбавлення волі.

А тому суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та призначив йому 3 роки позбавлення волі. Він також повинен заплатити 3028 грн за проведення експертизи.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Буковині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації через вагітну дівчину.

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