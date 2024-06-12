На Львівщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації: як усе закінчилось

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бродівського районного суду Львівської області.

За даними суду, жителя Львівщини визнали придатним до мобілізації. У липні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "20.07.2023 йому працівники ТЦК вручили повістку про відправку військо. Однак, 21.07.2023 він поховав свого батька, після смерті якого його мати залишилась одна. Він не бажає служити у війську, оскільки не готовий. Вказує, що він доглядає за матір`ю. І хоча у неї є ще два сини окрім нього, він єдиний хто за нею доглядає". Мати чоловіка підтвердила слова сина.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав його винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

Читайте також: