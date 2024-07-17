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На Львівщині чоловік отримав повістку і більше року ховався від мобілізації: як це закінчилось

На Львівщині чоловік отримав повістку і більше року ховався від мобілізації: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Радехівського районного суду Львівської області. 

За даними суду, чоловіка у березні 2023 року визнали придатним до мобілізації. Тоді ж йому вручили бойову повістку, проте житель Львівщини ухилився від служби в армії. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, на Волині дали повістку хворому на туберкульоз.

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