На Львівщині чоловік отримав повістку і більше року ховався від мобілізації: як це закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Радехівського районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловіка у березні 2023 року визнали придатним до мобілізації. Тоді ж йому вручили бойову повістку, проте житель Львівщини ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Волині дали повістку хворому на туберкульоз.

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