На Львівщині чоловік отримав повістку, проте ухилився від мобілізації, бо "не дійшов до ТЦК": що сталось

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Червоноградського міського суду Львівської області.

За даними суду, у вересні 2023 року житель Львівщини пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що спочатку отримав одну повістку, проте його не мобілізували та вручили повістку на наступний день. Житель Львівщини стверджує, що він прийшов до ТЦК, але йому сказали "про те, що він може йти додому та йому зателефонують для того, щоб прибути на іншу дату, однак при цьому повістки йому не вручали".

Знайомий підсудного підтвердив, що того дня він підвозив чоловіка до ТЦК і бачив, як він йде у цей бік.

Мати жителя Львівщини підтвердила, що той отримав повістку. Вона зазначила, що син від 2010 року зловживає алкоголем.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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