На Львівщині чоловік отримав повістку та не прийшов до ТЦК: як він ухилився від мобілізації

У Львівській області чоловіка засудили до іспитового терміну через відмову від мобілізації. На суді він заявив, що доглядає за матір'ю.

Про це йдеться у вироку Сколівського районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловік у вересні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. У квітні 2023 року йому дали повістку, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "доглядає за старенькою матір`ю, яка потребує стороннього догляду, а його рідний брат має 2-гу групу інвалідності і не може здійснювати догляд за матір`ю".

Суд вивчив матеріали справи та врахував те, що чоловік " ніде не працює, здійснює догляд за 82-річною матір`ю, яка хворіє, та те, що його рідний брат не може здійснювати догляд за матір`ю, оскільки є інвалідом 2-ї групи пожиттєво".

Проте підсудного таки визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Дніпропетровщині таксист отримав повістку та уникнув мобілізації.

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