На Львівщині чоловік пустив за кермо BMW 11-річного сина: хлопчик потрапив в ДТП і загинув

На Львівщині чоловік пустив за кермо BMW 11-річного сина: хлопчик потрапив в ДТП і загинув

Батько загиблого хлопчика перебував у нетверезому стані.

У Львівській області - у селі Рясне-Руське – сталася смертельна ДТП. За кермом BMW перебував 11-річний хлопчик.

Як повідомляє пресслужба поліції Львівської області, окрім хлопчика у салоні автомобіля були його батько та власник транспортного засобу, обидва - у нетверезому стані.

Стало відомо, що 11-річний житель Львова не впорався з керуванням автомобілем і з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

Також поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний чоловік, який також перебував в автомобілі.

Крім того, у салоні машини перебував 23-річний власник, мешканець того ж села.

Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінниці судитимуть водія, який травмував дитину.

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